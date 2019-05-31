Историческое событие: кадры стыковки моста через Амур с коптера

В Амурской области соединили две части моста из России в Китай. Стыковка - один из главных этапов стройки дорожной артерии, которая соединит Благовещенск и Хэйхэ. «Звезда» публикует видео стыковки, снятое с коптера.

Строители обоих государств во время торжественной церемонии установили болты на замыкающем блоке и подтвердили успешное завершение работы.

Состыковать части планировали еще в марте, но из-за погоды дату пришлось переносить. Как заявил подрядчик, конструкция готова наполовину, но после стыковки самые трудные работы уже остаются позади, нужно уложить асфальт и установить освещение.

Протяженность моста через Амур составляет больше километра. Стройка началась в 2016 году и одновременно велась с двух берегов. Строительство проходило в непростых условиях, весной вода в Амуре резко поднималась, из-за опасности персонал приходилось эвакуировать. Закончить все работы собираются в декабре. Каждый участник проекта построил ровно половину. Протяженность российской части моста составляет 540 метров, к нему подведут 13 километров подъездных дорог, которые строят с нуля. Китайский отрезок перехода вместе с дорогами имеет протяженность около шести километров.

Пропускная способность моста будет составлять почти тысячу машин в сутки. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год - это для региона важно, потому как, когда на реке тает лед, приходится прерывать сообщение.