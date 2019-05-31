Без шпагата останутся: мэр Анапы отказался тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

В Анапе отменили выступление балерины Анастасии Волочковой на открытии курортного сезона 2019 года. Мэр города Юрий Поляков отказался выделять на проведение шоу бюджетные средства, и запретил электронные торги на закупку услуги, сообщили в пресс-службе городской администрации.

За 17-минутное выступление артистки предлагалось выложить из городской казны 639 тысяч рублей. В тоже время градоначальник заявил, что не возражает, если кто-то из бизнесменов за свои деньги оплатить концерт Волочковой. По словам регионального политика, у города есть «первоочередные цели» в области культуры, где средства будут нужнее.

«Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю», - отметил Поляков.

Карнавал по случаю открытия курортного сезона стартует в Анапе 8 июня.

Ранее сообщалось, что шпагат балерины Анастасии Волочковой занесен в Книгу рекордов России. Балерина призналась, что к такому результату она шла долгие годы.