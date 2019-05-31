В Счетной палате предложили роженицам давать подарки на 10 тысяч рублей

Каждая женщина в России при выписке из роддома с ребенком должна получать подарок с вещами для новорожденного на сумму не менее 10 тысяч рублей. Пока данная программа работает в шести регионах. Об этом рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

По ее словам, правительство утвердило план мероприятий, которые направлены на поддержку семей с детьми, которым предусмотрено проведение в 2018-2020 годах во всех российских регионах акции «Подарок новорожденному» вместе с руководителями регионов и производителями детских товаров.

«В рамках этой акции при выписке из роддома каждой женщине должна предоставляться коробка новорожденного - набор с необходимыми предметами для ухода за малышом (преимущественно российского производства)», - сказала Орлова.

По ее словам, в прошлом году Минпромторгом был разработан проект «Предоставление подарочного набора отечественных товаров ("подарочная коробка") в связи с рождением ребенка», в котором была установлена минимальная стоимость подарка - не менее 10 тысяч рублей, а также его базовый гарантированный состав. Максимальную стоимость и фактический состав набора регионы должны определять сами.

Орлова отметила, что исполнение программы запланировано на 2018-2020 годы, но на начало этого года корзина для новорожденного выдается пока только в шести регионах: в Москве, Якутии, Ненецком АО, Башкирии, Вологодской и Тульской областях.

По замыслу Минпромторга, в целом на реализацию программы до 2024 года должно быть выделено 84,2 миллиарда рублей. Предполагается, что половина стоимости товаров для подарка будет выделяться из федерального бюджета, но не больше 5 тысяч рублей, остальная часть - из региональных средств.