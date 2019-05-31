В Тамбове росгвардейцы жестоко избили мужчину: видео

В социальных сетях разлетелось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов жестоко избивают задержанного. На записи видно, как стражи порядка наносят мужчине удары по лицу и в корпус.

Избиение происходило в ночь на 24 мая в Тамбове. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали 19-летнего молодого человека за мелкое хулиганство в районе одного из домов по улице Бульвар Энтузиастов, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тамбовской области.

После того, как запись появилась в Интернете, ею заинтересовались в СК РФ. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.