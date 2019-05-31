Самый мощный российский телекоммуникационный спутник выведен на орбиту

Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту самый мощный российский телекоммуникационный спутник связи «Ямал-601». Это был первый запуск такого рода носителя в 2019 году.

Пуск прошел полностью в штатном режиме: разгонный блок со спутником отделился от третьей ступени спустя 9 минут после старта.

«Ямал-601» имеет самую большую пропускную способность среди всех спутников связи российской орбитальной группировки. Он обеспечит передачу сотовых и интернет-данных на значительной части нашей страны, а также территориях СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.