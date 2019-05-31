Челябинца парализовало после того, как врачи продержали его в приемном покое

В Челябинске молодого мужчину с инсультом сначала отказались на машине скорой помощи везти в больницу, а потом почти четыре часа продержали в приемном покое. В результате 35-летний Иван Смирнов впал в кому и уже несколько месяцев прикован к постели. В Минздраве заявили, что в оказании помощи пациенту дефектов не нашли, зато их нашла страховая компания. Теперь медикам может грозить уголовная ответственность, но правоохранительные органы не спешат проводить расследование. На данную историю обратило внимание 74.ru.

Мать Ивана Ирина Смирнова уверена, что такого состояния, в котором сейчас находится ее сын, можно было избежать, если бы люди, которые оказывающие ему помощь, к своей работе отнеслись добросовестно. Но вместо того чтобы спасать, специалисты пытались убедить родных, что это не инсульт.

«Все произошло 11 февраля. Накануне у сына началось сильное головокружение, в глазах двоилось, но он списал это на усталость и просто решил в воскресенье отлежаться», - рассказала она.

В понедельник симптомы повторились, он почувствовал сильную слабость. Смирнову измерили давление, тонометр дал показания 167/100. Ему дали таблетку и он попросил, чтобы ему вызвали скорую.

Когда Следственный комитет начал проверку инцидента, в скорой объяснили, что вызову на высокое давление и сильную головную боль с тошнотой автоматически была присвоена низкая категория срочности - в очереди были пациенты с более серьезными симптомами.

«Приехала довольно опытная фельдшер. Когда она осматривала сына и собирала анамнез, я спросила: “Это не инсульт?”» - вспоминает мать.

Госпитализацию фельдшер не предложила, и сказала, что больному нужно отдохнуть. Через какое-то время, когда больному не стало лучше, его привезли в больницу.

«Когда я вошла в приёмный покой, сын сидел на скамейке, раскачиваясь и держась за голову. Оказывается, он уже вышел из приёмного покоя, и дежурный врач, врач-невролог, отправила его домой. Это ужас какой-то!» - рассказала женщина.

По ее словам, врач написала в карте, что у него шаткая походка, давление 160/100, но при этом показаний к госпитализации нет. Мать Смирнова начала звать на помощь. В итоге вышла врач и пригрозила, что вызовет полицию.

На помощь пришла сестра больного, она взяла машину скорой помощи с дежурной бригадой и приехала в ГКБ № 5. Смирнова положили на каталку, и медики уже были вынуждены оказывать реанимационные мероприятия. По пробкам эта машина привезла мужчину в ОКБ № 3, где ему сделали КТ и МРТ. В реанимацию его забрали с диагнозом «обширный инсульт».

«Дежурный врач констатировал: «Поздняя госпитализация, сделаем все, что сможем». А ночью сын впал в кому, - вспоминает мать Смирнова.

По словам женщины, от первого вызова скорой до госпитализации, прошло больше 12 часов.

Судя по объяснительным из больницы, предоставленным в СК, действия врача, которая долгое время продержала пациента с инсультом в приемном покое, объясняют недостаточным опытом. Ей объявили выговор и отправили на учебу.

Ирина Смирнова обратилась в горздрав, Минздрав, фонд обязательного медицинского страхования и СК с жалобой на действия врачей. Из Минздрава пришла «отписка», что нарушений при оказании медпомощи не выявлено, а в страховой подтвердили, что нарушения были на каждом этапе, и они привели к ухудшению.

Проверку по оказанию помощи Ивану Смирнову уже провел СК, но так как пациент остался жив, дело было передано в полицию. Пока документы зависли где-то между ведомствами. В городском управлении МВД не смогли сказать, принято ли решение о возбуждении уголовного дела в отношении врачей.