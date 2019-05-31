В небе над Рязанской областью появились «Арбалеты»

Российские инструкторы ВДВ провели обучение белорусских десантников по использованию новейших отечественных парашютов «Арбалет». Занятия проводились в небе над Рязанской областью.

Всего повышение квалификации прошли пять человек. Чтобы отточить дальность приземления и точность планирования спецназовцы на вертолете Ми-8 поднялись на высоту 1200 метров. Так у них оставалось больше времени на свободное падение.

Парашюты «Арбалет» были специально разработаны для разведки и спецназа. С их помощью можно совершать приземление с высочайшей точностью, например, на крышу дома или автомобиль. С собой при этом можно «захватить» несколько десятков килограмм снаряжения.