Ученые доказали «главное предсказание Стивена Хокинга»

Теорию знаменитого британского физика Стивена Хокинга о том, что черные дыры могут испускать излучение, смогли доказать ученые Израильского технического университета.

В 1974 году Стивен Хокинг выдвинул теорию о том, что черные дыры испускают слабое излучение. В результате чего сжимаются и исчезают.

Ученые смогли доказать эту теорию при помощи так называемого «акустического аналога» черной дыры. Этот аналог создал израильский физик Джефф Штейнхауэр. Он представляет собой бозе-конденсат холодных атомов рубидия, в одной из его областей которого атомы двигаются со сверхзвуковой скоростью.

Проведя эксперимент, физики сделали вывод, что «акустические аналоги» очень близки к теоретическим моделям, которые подразумевают наличие «излучения Хокинга». Однако ученым еще предстоит разобраться, какие именно процессы происходят внутри черной дыры, пишет Nature.