Российско-китайский мост через Амур состыкован

В Амурской области успешно соединили две части моста из России в Китай. Это важный транспортный объект для всего Дальнего востока. Стыковка - один из главных этапов стройки дорожной артерии, которая соединит Благовещенск и Хэйхэ.

Во время торжественной церемонии строители обеих стран установили болты на замыкающем блоке и подтвердили успешное завершение работы.

Состыковать части планировали еще марте, но из-за капризов природы пришлось переносить дату. Как сообщил подрядчик, конструкция готова наполовину. Однако после прохождения стыковки самые сложные работы позади, остается уложить асфальт и установить освещение.

Протяженность моста через Амур - больше километра. Стройка началась в 2016-ом году и велась одновременно с двух берегов. Проезд должны открыть следующей весной.

Строительство велось в непростых условиях, весной вода в Амуре резко поднималась - приходилось эвакуировать персонал. Завершить все работы обещают в декабре. Каждый участник проекта построил ровно половину. Протяженность российской части моста - 540 метров, к нему будут вести 13 километров подъездных дорог, которые строятся с нуля. Китайский отрезок перехода составляет вместе с дорогами около шести километров.

Пропускная способность моста составит почти тысячу автомобилей в сутки. Транспортная доступность будет обеспечена круглый год. Это важно для региона, ведь когда на реке тает лед, сообщение приходится прерывать.