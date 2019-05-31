СМИ сообщили о казни в КНДР «виновных» в провале саммита с США

Южнокорейская газета Chosun сообщила о казни нескольких дипломатов, которые вели переговоры в США и готовили американо-северокорейский саммит в Ханое. Встреча была названа провальной, так как лидерам стран – Дональду Трампу и Ким Чен Ыну - не удалось достичь никакого соглашения. При этом издание ссылается на собственные, неуказанные источники.

Так, смерти якобы подверглись сразу четыре северокорейских дипломата, а также представитель Госсовета по отношениям с США Ким Хек Чхоль. Всех их, по данным СМИ, признали виновными в шпионаже в пользу Штатов.

Отмечается, что «казнь» была проведена еще в марте, на одном из местных аэродромов.

Кроме того, в публикации указывается, что еще один человек, глава отдела ЦК Трудовой партии по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль, был отправлен в «ссылку».

Стоит отметить, что южнокорейские журналисты не раз распространяли сообщения о казнях в КНДР, которые далеко не всегда подтверждались.