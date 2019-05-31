Вашингтон призвал союзников не использовать Huawei

Вашингтон призывает союзников не использовать технику китайского IT-гиганта Huawei. В частности, обращение касается Канады. Там во время встречи с премьером Джастином Трюдо вице-президент США Майкл Пенс и сделал это заявление. По его словам, оборудование Huawei нельзя использовать по соображениям безопасности.

Белый дом утверждает, что компания собирает информацию по всему миру от своих пользователей и передает ее китайским властям. Доказательств этому нет, тем не менее Дональд Трамп ранее подписал указ о внесении корпорации в черный список.

От сотрудничества с ней уже отказались Google и Microsoft. Разорвать контракты с Huawei также пообещали Япония и Великобритания. В самой китайской компании с обвинениями не согласны, она уже подала в суд, чтобы оспорить решение о внесении в санкцонный список.

При этом основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй высказался против возможных ответных мер со стороны Китая в отношении американской компании Apple. По его мнению, несмотря на ограничения на экспорт со стороны Запада, китайский гигант либо увеличит поставки на свой рынок, либо будет удерживать лидерство за счет производства смартфонов для 5G-сетей.