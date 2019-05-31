Сорванные крыши и затопленные улицы: несколько регионов России накрыли ливни и ураганы

Сразу в нескольких российских регионах устраняют ущерб от страшной непогоды. Мощные ливни и ураганный ветер обрушившись на Сибирь. Под воду ушли улицы Новосибирска и Новокузнецка.

Ветер сносил крыши домов и с корнем вырывал деревья. Повреждения получили десятки автомобилей.

Люди прятались дома, в Новокузнецке даже пришлось отменить уличный концерт.

А незадолго до ливня Новосибирск накрыла песчаная буря. Местные жители жалуются в Сети: в город пришел Апокалипсис.

Тропический ливень прошелся и по Сыктывкару. За несколько часов улицы города затопило, проезжая часть превратилась в реки.

Стихия не обошла стороной и европейскую часть страны. В Брянске ливень заполнил водой центральные улицы.

Под удар стихии попала и Москва. Вечерние пробки в столице достигли девяти баллов. Сообщений о пострадавших не поступало.