Умер кот-зомби из «Кладбища домашних животных»
Ушел из жизни кот по кличке Лео, который снимался в новой адаптации книги «Кладбище домашних животных».
© Фото: кадр из фильма «Кладбище домашних животных», church_aka_leo Instagram
В США умер кот Лео, сыгравший в новом фильме «Кладбище домашних животных». Грустную весть сообщил его хозяин Кирк Джарретт, который вел страницу домашнего животного в Instagram.
Лео ушел из жизни 29 мая.
«С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. Его человеческая и пушистая семья всегда будут скучать по нему», - пишет хозяин питомца.
В картине «Кладбище домашних животных» Лео сыграл кота Черча в образе зомби. Картина появилась в российских кинотеатрах 4 апреля 2019 года.