Зеленский рассказал о ведении Украиной «двух войн»

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведет «две войны».

«У нас две войны – война с Россией и война с коррупцией внутри страны», - цитирует главу Украины его пресс-служба.

Зеленский отметил, что решение распустить парламент отвечает запросам общества, а выборы в Верховную раду позволят сформировать новое правительство. Он добавил, что без досрочных парламентских выборов кабинет министров расформировали только в декабре, а «страна так долго ждать не может».

Также Зеленский поднял вопрос о ситуации в Донбассе и необходимых шагах для достижения мирного урегулирования, а также прекращения огня и обмен заложниками.

Президент Украины напомнил о своей первой рабочей поездке в Луганскую область в качестве главы государства. Он поблагодарил Портмана за поддержку со стороны США.