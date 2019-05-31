Путин вручил ордена «Родительская слава» многодетным родителям

В преддверии Международного дня защиты детей президент России Владимир Путин наградил орденами «Родительская слава» родителей многодетных семей. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Среди награжденных в этом году были семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республик Алтай и Башкортостан, Свердловской и Сахалинской областей и из Кабардино-Балкарии.

Орден «Родительская слава» вручают супружеским парам, которые воспитали семерых и более детей, обеспечив им необходимый уровень образования, физического, духовного и нравственного развития.

Владимир Путин поприветствовал собравшихся в зале взрослых с детьми.

«В этом году высокой государственной награды удостоены восемь супружеских пар. Когда в семье растет столько детей, как у вас, – это настоящее счастье. Примите мои искренние слова уважения за ваш неустанный, ежедневный родительский труд», - сказал президент.

Он отметил, что воспитание детей стало для родителей главной миссией, значимость которой для России огромна.

«Такие семьи, такие люди как вы – достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало», - добавил Путин.

После выступления Путина главы семейств также выразили благодарность президенту за врученную награду, а также за поддержку, которая оказывается в России многодетным семьям.

«Я очень хотел поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за ту заботу, которую получают последние пять лет многодетные семьи города Севастополя. Севастополь преображается. В Севастополе многие молодые семьи хотят, чтобы у них было много детей, потому что меняются условия их проживания», - рассказал многодетный отец Сергей Лисейцев.

В завершение торжественной части Владимир Путин выразил солидарность с одним из награжденных родителей, который отметил, что в 90-е годы, когда рождались дети многих присутствующих, не было мыслей о какой-либо поддержке - просто хотелось большую семью.