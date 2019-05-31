Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео

Президент Украины Владимир Зеленский повздорил с журналисткой телеканала «Прямой» во время посещения шахты «Лесная» под Львовом, где 29 мая погибли двое горняков.

Работники шахты пожаловались главе Украины на задержку зарплат, в ответ Зеленский обещал решить эту проблемы.

Одна из присутствующих на встрече президента с шахтерами журналистка заявила, что матери погибших горняков прождали президента весь день. Эта реплика возмутила Зеленского.

«Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям», - ответил ей украинский лидер.

На что женщина продолжила спор, утверждая, что она готова поделиться зарплатой.

«А вы готовы поделиться своей президентской?» - спросила она.

«Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру», - сказал Зеленский.

После этого конфликт сошел на нет.