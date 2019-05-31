Арабские страны выразили поддержку в противодействии Ирану

Арабские страны поддержали противодействие Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и выразили поддержку любым действиям Саудовской Аравии для защиты государства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление прошедшего в Мекке чрезвычайного саммита Лиги арабских государств.

«Арабские государства солидарны перед лицом иранских интервенций. Осуждаем вмешательство Ирана в сирийский кризис, в дела Бахрейна и поддержку действующих там террористических групп, осуждаем иранскую оккупацию трех островов ОАЭ, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовскую Аравию», - говорится на итоговом заседании.

Там же отмечается, что сотрудничество с Тегераном может основываться исключительно на позиции его невмешательства в дела других стран.

При этом Ирак не поддержал данное заявление. Иракский президент Бархам Салех отметил, что напряженность вокруг Ирана может закончиться войной. По его словам, Ирак делает все возможное для налаживания диалога в проблемной регионе.