Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Арабские страны выразили поддержку в противодействии Ирану

Дарья Муромова
03:54 31.05.2019
Сотрудничество с Тегераном может основываться исключительно на позиции его невмешательства в дела других стран, считают представители арабских государств.
Арабские страны выразили поддержку в противодействии Ирану
© Фото: Jan Woitas, dpa, Globallookpress

Арабские страны поддержали противодействие Ирану, осудив все последние нападения в регионе, и выразили поддержку любым действиям Саудовской Аравии для защиты государства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на итоговое заявление прошедшего в Мекке чрезвычайного саммита Лиги арабских государств.

«Арабские государства солидарны перед лицом иранских интервенций. Осуждаем вмешательство Ирана в сирийский кризис, в дела Бахрейна и поддержку действующих там террористических групп, осуждаем иранскую оккупацию трех островов ОАЭ, а также запуски ракет иранского производства из Йемена в Саудовскую Аравию», - говорится на итоговом заседании.

Там же отмечается, что сотрудничество с Тегераном может основываться исключительно на позиции его невмешательства в дела других стран.

При этом Ирак не поддержал данное заявление. Иракский президент Бархам Салех отметил, что напряженность вокруг Ирана может закончиться войной. По его словам, Ирак делает все возможное для налаживания диалога в проблемной регионе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата31.05.2019, 02:15
РФ будет развивать военную инфраструктуру в Арктике
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата30.05.2019, 18:04
«Стеклопластиковый» тральщик «Владимир Емельянов» спущен на воду в Петербурге
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:36 В стране и мире
Саакашвили сравнили с Терминатором
02:52 В стране и мире
Названа лучшая песня за всю историю человечества
02:45 В стране и мире
Видео
Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле
02:10 В стране и мире
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
01:55 В стране и мире
Зрители BBC заметили у репортера неизлечимую болезнь в прямом эфире
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Подростки в США сыграли в бейсбол на фоне торнадо: видео
Видео
Этот неловкий момент: глава Счетной палаты Украины попытался спрятать дорогие часы
Видео
Ливень превратил московский рынок «Садовод» в Венецию: видео
Видео
Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России
Видео
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
Видео
«Звезда» публикует видео сборки первого серийного Су-57
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.