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Саакашвили сравнили с Терминатором

Дарья Муромова
03:36 31.05.2019
Депутат Верховной рады провел аналогию между поведением Терминатора и Саакашвили.
Саакашвили сравнили с Терминатором
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress, Евгений Мураев, Facebook

Депутат Верховной рады Евгений Мураев отреагировал на своей странице в Facebook на возвращение экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.

«‏Преступника всегда тянет вернуться на место преступления. Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили», - написал Мураев.

К своему посту он прикрепил коллаж, на котором изображен Терминатор и Саакашвили.

© Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress, Евгений Мураев, Facebook

Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Незалежной Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. По данным пограничной службы, оснований для недопуска Саакашвили нет.

Саакашвили был лидером Грузии в 2004-2013 годах. В мае 2015 года экс-президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской региональной госадминистрации. Однако летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства - на тот момент он уже был в оппозиции. А в 2018 году бывшего президента Грузии задержали украинские спецслужбы и выдворили из страны, запретив ему въезд до 2021 года.

Главный герой фильма «Терминатор», которого сыграл Арнольд Шварценеггер, возвращается в прошлое, чтобы убить Сару Коннор - женщину, чей еще не родившийся сын должен победить сеть управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет».

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