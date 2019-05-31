Саакашвили сравнили с Терминатором
Депутат Верховной рады Евгений Мураев отреагировал на своей странице в Facebook на возвращение экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину.
«Преступника всегда тянет вернуться на место преступления. Но так, чтобы вернуться дважды, могут только Терминатор и Саакашвили», - написал Мураев.
К своему посту он прикрепил коллаж, на котором изображен Терминатор и Саакашвили.
Саакашвили вернулся на Украину 29 мая. До этого президент Незалежной Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. По данным пограничной службы, оснований для недопуска Саакашвили нет.
Саакашвили был лидером Грузии в 2004-2013 годах. В мае 2015 года экс-президент Украины Петр Порошенко назначил его председателем Одесской региональной госадминистрации. Однако летом 2017-го Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства - на тот момент он уже был в оппозиции. А в 2018 году бывшего президента Грузии задержали украинские спецслужбы и выдворили из страны, запретив ему въезд до 2021 года.
Главный герой фильма «Терминатор», которого сыграл Арнольд Шварценеггер, возвращается в прошлое, чтобы убить Сару Коннор - женщину, чей еще не родившийся сын должен победить сеть управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет».