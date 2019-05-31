Новый мем: попробовавший лайм мальчик стал звездой награждения в Кремле

В четверг, 30 мая, в Кремле состоялось торжественное вручение наград. Ордена «Родительской славы» российским семьям вручил президент РФ Владимир Путин.

Однако особенно зрители церемонии запомнили маленького мальчика, который взял из тарелки родителей лайм и откусил продукт. Вкус цитруса явно пришелся ребенку не по вкусу: он скривился и состроил несколько гримас.

«Звезда» публикует этот забавный отрывок трансляции мероприятия.

Пользователей Сети умилили смешные гримасы мальчика. Кадры активно распространяются в интернете, они уже успели стать новым мемом.