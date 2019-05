Названа лучшая песня за всю историю человечества

Финансовый портал 24/7 Wall Street опубликовал рейтинг из 100 лучших музыкальных композиций всех времен. При составлении эксперты учитывали продажи песни, появление в хит-параде Billboard и количество кавер-версий, а также популярность сингла среди меломанов.

Лучшей композицией была признана песня Yesterday группы The Beatles, выпущенная в 1965 году. На втором месте оказался трек Bridge Over Troubled Water группы Simon & Garfunkel. Замыкает тройку Rolling In The Deep в исполнении певицы Adele.

При этом The Beatles в данном рейтинге фигурирует не один раз. Так, композиция Hey Jude заняла четвертую позицию, а песня Let It Be – девятую строчку.