Рошаль назвал главные угрозы безопасности детей

Строительные компании должны оборудовать окна квартир специальными ограничителями, которые не позволят ребенку выпасть, считает президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Мы должны очень серьезно сказать российскому обществу, что ни один ребенок в России не должен выпадать из окна. Я надеюсь, мы с Анной Юрьевной (Кузнецовой, детским омбудсменом) поставим перед всеми министерствами, которые занимаются строительством, что так нельзя. Вы там строите, строите, но, начиная даже со второго этажа, будьте любезны - с ограничителями», - сказал Рошаль на пресс-конференции, посвященной вопросам детской безопасности.

Доктор посетовал, что в Европе и США эта проблема практически сведена к нулю – там все стройфирмы сразу устанавливают специальные ограничители. В России на данный момент часто приходится «собирать» детей после падения из окна, а дальнейшая реабилитация стоит намного дороже, чем установка заглушек. По этой причине для решения этого вопроса требуется законодательное решение.

Кузнецова, в свою очередь, привела статистику, по которой с начала 2019 года более 100 детей выпали из окна, 15 из них погибли. В прошлом году это число составило 905 детей, из которых 123 погибли, 33 получили инвалидность.

Еще одной серьезной угрозой детской безопасности Рошаль назвал использование электрических самокатов и мопедов. По его мнению, дети и подростки «гоняют» на этом транспорте не только по тротуару и дворам, но и по проезжим частям, что значительно повышает риск аварии с серьезными последствиями.