Фееричное шоу: Bon Jovi впервые за 30 лет выступили в Москве
Поклонники группы смогли вживую услышать такие мировые хиты, как Keep the Faith, Always, Have A Nice Day и Livin’ On A Prayer.
© Видео: ТРК "Звезда"
Американская рок-группа Bon Jovi впервые за 30 лет выступила в Москве. Концерт прошел на стадионе «Лужники».
Выступление состоялось в рамках мирового турне под названием «This House Is Not For Sale».
Публика имела уникальную возможность услышать вживую такие хиты музыкантов, как Keep the Faith, Always, Have A Nice Day, Livin’ On A Prayer. Поклонники признаются: фееричное шоу произвело на них неизгладимое впечатление.
«Звезда» публикует кадры с прошедшего концерта американских рок-идолов.
Стоит отметить, что в последний раз группа выступала в Москве в 1989 году. Концерт также проводился в «Лужниках».