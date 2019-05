Фееричное шоу: Bon Jovi впервые за 30 лет выступили в Москве

Американская рок-группа Bon Jovi впервые за 30 лет выступила в Москве. Концерт прошел на стадионе «Лужники».

Выступление состоялось в рамках мирового турне под названием «This House Is Not For Sale».

Публика имела уникальную возможность услышать вживую такие хиты музыкантов, как Keep the Faith, Always, Have A Nice Day, Livin’ On A Prayer. Поклонники признаются: фееричное шоу произвело на них неизгладимое впечатление.

«Звезда» публикует кадры с прошедшего концерта американских рок-идолов.

Стоит отметить, что в последний раз группа выступала в Москве в 1989 году. Концерт также проводился в «Лужниках».