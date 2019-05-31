СК раскрыл обстоятельства убийства, в котором подозревается глава района Подмосковья

Следователи СК РФ установили подробности преступления, в совершении которого подозревают главу Раменского района Подмосковья. Напомним, Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве женщины.

«Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», - говорится на сайте СК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что чиновника подозревают в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании в отношении Кулакова меры пресечения. Как сообщили «Звезде» в ГСУ СК по Московской области, подозреваемый сейчас содержится в СИЗО Лобни.