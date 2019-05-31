Глава Раменского района отрицает причастность к убийству сотрудницы

Подозреваемый в убийстве сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой отрицает свою вину. По словам задержанного главы Раменского района Андрея Кулакова, последний раз он видел погибшую женщину еще в апреле. Об этом сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

«Кулаков отрицает вину. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого», - рассказала Кирюшина.

Ранее следователи СК РФ сообщили об обстоятельствах преступления, в котором подозревается чиновник. По их данным, убийство Кулаков совершил в ночь на 2 мая из личной неприязни к 39-летней Исаенковой.