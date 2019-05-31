В Общественной палате Раменского района рассказали об убитой сотруднице
Коллега убитой сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой рассказал «Звезде», что она была очень хорошим человеком.
«Человека мне безмерно жаль, очень хороший человек», - поделился эмоциями председатель Общественной палаты Раменского района Олег Стогов.
Как написал Стогов на странице Общественной палаты Раменского района в социальной сети «ВКонтакте», Исаенкова была человеком с активной гражданской позицией.
«Не во всем и не всегда мы с ней сходились во мнениях и оценках, не всегда ее решения были лишены эмоций, но это был человек, переживающий за свою малую Родину», - рассказал Олег Стогов.
Несколько часов назад стало известно, что по подозрению в убийстве Исаенковой задержан глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. Он помещен в СИЗО Лобни до избрания ему меры пресечения. Следователи СК РФ установили, что преступление чиновник совершил из личной неприязни к сотруднице.