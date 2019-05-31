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В Общественной палате Раменского района рассказали об убитой сотруднице

Валентина Пескова
22:25 31.05.2019
По словам председателя Общественной палаты Раменского района, Евгения Исаенкова была очень хорошим человеком.
В Общественной палате Раменского района рассказали об убитой сотруднице
© Фото: opramenskoe Instagram

Коллега убитой сотрудницы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой рассказал «Звезде», что она была очень хорошим человеком.

«Человека мне безмерно жаль, очень хороший человек», - поделился эмоциями председатель Общественной палаты Раменского района Олег Стогов.

Как написал Стогов на странице Общественной палаты Раменского района в социальной сети «ВКонтакте», Исаенкова была человеком с активной гражданской позицией.

«Не во всем и не всегда мы с ней сходились во мнениях и оценках, не всегда ее решения были лишены эмоций, но это был человек, переживающий за свою малую Родину», - рассказал Олег Стогов.

Несколько часов назад стало известно, что по подозрению в убийстве Исаенковой задержан глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков. Он помещен в СИЗО Лобни до избрания ему меры пресечения. Следователи СК РФ установили, что преступление чиновник совершил из личной неприязни к сотруднице.

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