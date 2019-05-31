Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве
В правительстве Подмосковья подтвердили, что Андрей Кулаков досрочно прекратил свои полномочия.
© Фото: andrey_n_kulakov Instagram
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве. Как сообщили «Звезде» в ГСУ СК по Московской области, Кулаков сейчас содержится в СИЗО города Лобня.
Чиновника подозревают в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
В пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья подтвердили, что Андрей Кулаков досрочно прекратил свои полномочия 29 мая. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев, пишет ТАСС.