Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве. Как сообщили «Звезде» в ГСУ СК по Московской области, Кулаков сейчас содержится в СИЗО города Лобня.

Чиновника подозревают в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.

В пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья подтвердили, что Андрей Кулаков досрочно прекратил свои полномочия 29 мая. Его обязанности будет исполнять первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев, пишет ТАСС.