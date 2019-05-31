Боевики обстреляли несколько населенных пунктов в Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

«В Идлибской зоне деэскалации, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Руейсет-Эскандер (дважды), Сафсафа (дважды), Эль-Арейм, Икко, Джубб-Эз-Зарур, Вади-Басур, Мамухия провинции Латакия, Сальба, Хама, Хуайз провинции Хама, районов Маканис-Эд-Дувайри, Халаб-Эль-Джадид (дважды) города Алеппо», - заявил Купчишин.

Так, в Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились», - сказал генерал-майор.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 30 мая 2019 года амнистировано - 58029 человек.