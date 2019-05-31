Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Корабль-«призрак» найден на дне Мексиканского залива

Валентина Пескова
21:52 31.05.2019
Неожиданное открытие сделала экспедиция Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA (США).
© Видео: National Oceanic and Atmospheric Administration © Фото: oceanexplorer.noaa.gov

Американской экспедиции повезло сделать уникальное открытие. Ученые Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA тестировали новое оборудование в водах Мексиканского залива и изучали морских обитателей, когда обнаружили на дне залива древнюю находку.    

Перед ними предстали останки деревянного парусного судна середины XIX века. Судя по конструктивным особенностям, на дне залива находится шхуна или бриг, полагают члены экспедиции. Длина корабля составляет 37,8 метра. Возможно, это было грузовое или торговое судно, при этом принадлежность его какой-либо стране определить пока невозможно.  

Камеры глубоководных аппаратов сняли также несколько артефактов из меди и железа. Однако при погружении на место исследователям найти их не удалось. Лишь на руле корабля сохранилась надпись «2109», которая, может быть, позволит пролить свет на его происхождение. На некоторых деталях корабля также остались следы горения. Возможно, он затонул вследствие пожара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата31.05.2019, 20:40
Лучшие кадры всеармейских финалов игр «АрМИ-2019»
Дата29.05.2019, 23:57
«Челси» стал победителем Лиги Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата31.05.2019, 15:28
Инструмент влияния: кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Дата28.05.2019, 13:30
Старинную деревянную мостовую нашли в Нижегородском кремле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:07 В стране и мире
СК раскрыл обстоятельства убийства, в котором подозревается глава района Подмосковья
20:58 В стране и мире
Видео
Ралли и змейки: военные водители начали борьбу за право участия в «АрМИ-2019»
20:04 В стране и мире
Видео
ООН назвал неприменимым объявление персоной нон грата россиянина
18:34 Спорт
Видео
NHL о скандале с Кузнецовым: нет оснований подвергать сомнению его слова
17:38 В стране и мире
Aurus Senat покажут в рамках ПМЭФ
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Зеленский поставил на место наглую журналистку: видео
Видео
Отмена роуминга, ОСАГО и автотюнинг: как изменится жизнь россиян с 1 июня
Видео
Ливень превратил московский рынок «Садовод» в Венецию: видео
Видео
Без медпомощи, питания и даже мыла: ужасающие результаты проверки детских домов России
Видео
«Красиво играет»: зачем Коломойскому налаживание отношений с РФ
Видео
В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.