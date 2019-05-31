Корабль-«призрак» найден на дне Мексиканского залива

Американской экспедиции повезло сделать уникальное открытие. Ученые Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA тестировали новое оборудование в водах Мексиканского залива и изучали морских обитателей, когда обнаружили на дне залива древнюю находку.

Перед ними предстали останки деревянного парусного судна середины XIX века. Судя по конструктивным особенностям, на дне залива находится шхуна или бриг, полагают члены экспедиции. Длина корабля составляет 37,8 метра. Возможно, это было грузовое или торговое судно, при этом принадлежность его какой-либо стране определить пока невозможно.

Камеры глубоководных аппаратов сняли также несколько артефактов из меди и железа. Однако при погружении на место исследователям найти их не удалось. Лишь на руле корабля сохранилась надпись «2109», которая, может быть, позволит пролить свет на его происхождение. На некоторых деталях корабля также остались следы горения. Возможно, он затонул вследствие пожара.