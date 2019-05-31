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Песков сравнил поведение США с временами Дикого Запада

Василиса Морозова
21:58 31.05.2019
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил США за их политику в отношении «Северного потока – 2».
© Видео: RT © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал RT о том, что американские поставщики газа в Европу вместо конкуренции ведут себя как во «времена Дикого Запада», заставляя европейские страны закупать их природный газ, который в три раза дороже российского.

«Они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они угрожают пистолетом и говорят: "нет, ребята из Европы, вы купите наш природный газ, и нам все равно, что он стоит как минимум на 30% дороже, чем газ, поступающий из России "», - сказал Песков, отвечая на вопрос о «Северном потоке – 2».

Песков отметил, что «Северный поток - 2» является масштабным международным проектом, который был задуман в интересах тех стран, которые будут получать природный газ.

«Это будет очень важным вкладом в энергетический сектор Европейского Союза», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, проект «Северный поток - 2» предполагает прокладку двух нитей трубопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Ранее Песков заявлял, что строительство «Северного потока - 2» будет завершено, несмотря на заявление США о введении новых санкций против проекта.

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