На Украине обяжут изменять написание российских фамилий

Новая редакция «Украинского правописания» обяжет изменять написание российских фамилий. Об этом говорится в утвержденном правительством тексте документа.

В разделе документа о фамилиях сказано, что русские антропонимы с окончанием –ой рекомендовано писать через –ий, в фамилии с окончанием –ск(ий), цк(ий) добавят мягкий знак, чтобы появилось «украинское звучание». Так «Трубецкой» в Незалежной будет писаться как «Трубецький». В документе приведены и другие примеры изменений: Полевий и Крутий.

Во время общественных обсуждений были предложены поправки, а изменение правописания русских фамилий назвали «ничем не оправданным». Общественники предлагали сохранить национальную идентичность носителей фамилий, но инициативы были отклонены.

Украинское министерство образования и науки сообщило, что окончательный текст «Украинского правописания» обнародуют третьего июня. С этого дня будет рекомендовано применять нормы и правила, особенно в официально-деловом стиле речи.