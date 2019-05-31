Ралли и змейки: военные водители начали борьбу за право участия в «АрМИ-2019»

Военные водители за два месяца до старта Армейских международных игр уже соревнуются за право участия в соревнованиях. Водители на КАМАЗах, УАЗах и ТИГРах показывают мастерские навыки фигурного вождения. Трассы конкурса мастеров автобронетанковой техники в этом году впервые перенесли в Подмосковье, на новейший полигон военных автомобилистов.

Машины не только ездят наперегонки, но и кружатся в вальсе, после чего парные танцы сменяются противостоянием пар. Тяжеловесные военные грузовики на поворотах заносит так, что. кажется, они вот-вот покинут пределы трассы. Сама же она почти напоминает знаменитое ралли «Париж-Дакар»: пыли столько, что водители едва видят дорогу.

На следующем этапе стрелка спидометра уже резко падает вниз: там нужна аккуратность, уровень которой - зашкаливает. Заезд в гараж, змейка, заденешь столбик - штрафной балл. В конкурсе, где нужно чувствовать габариты, дебютируют дамы. Самая опытная участница, Елена Васечкина, выкручивает руль КАМАЗа уже четыре года и на трассе уступает мужчинам считанные секунды.

За кубок лучшего водителя автобронетанковой техники сражаются команды всех военных округов, флотов, представители Воздушно-десантных войск. Кто крепче всех держится за «баранку», и будет отстаивать честь России на международном этапе «АрМИ». Имена должны огласить уже в конце этой недели.