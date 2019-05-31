Мемориальная плита упала на 9-летнего мальчика под Ярославлем

В городе Гаврилов-Ям Ярославской области плита мемориала воинам-освободителям упала на девятилетнего мальчика. За его жизнь борются врачи, уже вторые сутки ребенок не приходит в себя, он в коме. Мальчик получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Как говорят местные жители, он играл рядом с Вечным огнем у плиты с именами героев Великой Отечественной. Плиту установили в 2015 году.

Мальчик попытался залезть на гранитную стелу высотой около 2 метров. Часть облицовочной плитки обвалилась. Ребенок упал, а сверху на него рухнула часть сооружения.

Происшествием занимаются правоохранительные органы. Сотрудники областного СУ СК России изучают видеозапись с камеры наблюдения. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».