Звезда «Сумерек» сыграет Бэтмена

Компания Warner Bros. утвердила актера Роберта Паттинсона на главную роль в фильме «Бэтмен» киновселенной DC.

Съемки фильма, как пишет издание Deadline, должны начаться уже в этом году. Режиссером выступит Мэтт Ривз, снявший «Планету обезьян». Компания рассматривала на роль другого претендента – Николаса Холта, но Паттинсона выбрали из-за предпочтений Ривза.

Роберт Паттинсон станет вторым самым молодым актером, сыгравшим Брюса Уэйна, до него Бэтмена играл 31-летний Кристиан Бэйл. Выход картины намечен на 2021 год.