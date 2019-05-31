Венесуэльский Boeing аварийно сел после взрыва в двигателе

На борту самолета Boeing 737-200, принадлежащего венесуэльской авиакомпании Venezolana, произошло возгорание левого двигателя.

Самолет начал набирать высоту после вылета из международного аэропорта Пиарко (Тринидад и Тобаго), направляясь в Каракас (Венесуэла), когда его двигатель взорвался. Пилот срочно развернул самолет и вернулся в исходный аэропорт.

Как сообщает Transponder1200, посадка прошла благополучно. В терминале самолет был принят аварийными бригадами. Никто из находившихся на борту 80 человек (75 пассажиров и пять членов экипажа) не пострадал.