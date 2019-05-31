ООН назвал неприменимым объявление персоной нон грата россиянина

Сотрудник миссии Организация объединенных наций в Косово россиянин Михаил Краснощеков не может быть персоной нон грата, поскольку сотрудники всемирной организации не попадают под это определение. Об этом заявил заместитель представителя главы ООН Фархан Хак.

«Термин persona non grata не применим к сотрудникам ООН», - подчеркнул он.

Хак отметил, что такое определение применимо только к дипломатам, аккредитованным одним государством в другом контексте двусторонних отношений. Он пояснил, что ООН не является государством, а ее сотрудники не аккредитованы в государствах, где они «служат под руководством генсекретаря».

«Мы настаиваем на применении иммунитета к нашему персоналу и в этом инциденте тоже», - сказал заместитель представителя главы ООН.

В МИД России заявили, что расценивают объявление персоной нон грата россиянина в Косово как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений. Подобные инциденты, уверены дипломаты, стали возможны только при «условиям потакания косоварам со стороны Запада».

«Это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Москва будет предпринимать все необходимые действия по защите российского гражданина в соответствии с международным правом.

Напомним, ранее власти непризнанного Косово объявили персоной нон-грата раненного полицейскими сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, которого вывезли в госпиталь в Белграде с переломом скуловой кости и верхней челюсти.