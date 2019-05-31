В Красноярске ребенку с опухолью отказали в операции из-за майских праздников

В Красноярске родители спасают сына, которому в начале мая врачи отказались делать операцию, сославшись на майские праздники. Теперь жизни ребенка угрожает смертельная опасность.

У шестилетнего Влада - саркома, рак мягких тканей. Мама находится с ним в больничной палате, а отец уже неделю живет в машине, круглосуточно дежуря возле больницы.

Несколько месяцев назад ребенок уже перенес одну операцию, ему провели пять курсов химиотерапии. Казалось, что самое страшное - уже позади. Но очередное обследование показало рецидив опухоли.

«Опухоль маленькая, всего сантиметр, можно и подождать, говорили врачи. И отправили домой, за 500 километров от города», - рассказывает отец ребенка Артем Беляков об отказе врачей оперировать Влада вовремя.

Но слабый и истощенный организм не выдержал долгой дороги - мальчик заболел ангиной. Пока сбивали температуру, опухоль росла. После нового обследования врачи вынесли шокирующий вердикт: операция уже бесполезна. Врач, отказавшийся оперировать Влада, только улыбается и смеется на камеру. Родители в отчаянии: несколько дней отдыха оказались медикам дороже, чем жизнь ребенка.

Сейчас семья планирует приехать на обследование в Москву, чтобы услышать мнение столичных профессоров. Следственный комитет Красноярского края начал проверку больницы, где мальчику отложили операцию из-за выходных. А родители все же надеются, что малыш поправится. Ведь он так борется за жизнь.