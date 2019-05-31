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Путин одобрил запуск проекта «Социальный навигатор» в регионах

Василиса Морозова
19:34 31.05.2019
Президент РФ Владимир Путин одобрил внедрение в десяти российских регионах пилотного проекта «Социальный навигатор».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею о запуске в 10 регионах пилотного проекта «Социальный навигатор». Он позволит получать любую социальную помощь по единому номеру телефона. Это стало одной из тем разговора президента и уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой в Кремле.

Она попросила главу государства помочь с реформированием системы детских домов, где в результате масштабных проверок были выявлены серьезные нарушения.                            

«Собран полный пакет и анализ, что сегодня происходит в регионах с темой детства. Начали мы внимательную и подробную проверку именно с детских домов-интернатов, где находятся дети-инвалиды, дети-сироты», - отметила Кузнецова.

По ее словам, многих из этих детей можно вылечить, но, к сожалению, не оказанная вовремя медицинская помощь, отсутствие специалистов, которые могли бы реализовать их право на образование, на иные виды поддержки, не оставляют детям шансов.

«Мы выявили, безусловно, грубейшие нарушения имущественных прав, иные вопросы не решены, начиная с тяжелой обстановки и состояния материально-технической базы, заканчивая не использованным и не реализованным вовремя их правом на медицинскую поддержку», - заключила омбудсмен.

Вопиющие нарушения были выявлены в учреждениях всех 13-ти регионов, где проходила проверка. Несколько интернатов вовремя не получали необходимые детям-инвалидам коляски, специальную обувь и даже подгузники. Некоторые дети были в состоянии крайнего истощения - воспитанникам с серьезнейшими заболеваниями не оказывали элементарной врачебной помощи.

В приемный покой Тушинской больницы из Смоленской области на этой неделе привезли четверых таких детей. Еще 11 приедут на лечение в ближайшее время. При этом, по словам Кузнецовой, работа по поддержке каждого отдельного интерната будет продолжаться.

Ранее аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка опубликовал результаты проверки детских домов в 13 регионах страны. По итогам этого мониторинга в столицу были направлены 15 детей на лечение.

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