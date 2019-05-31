Президент Сербии навестил в госпитале российского дипломата

Власти Косово объявили персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, предъявив ему абсурдные обвинения «в подрыве мира и стабильности». Три дня назад дипломат был жестоко избит косовским спецназом, устроившим незаконный рейд на севере края, населенном сербами.

Краснощекова доставили в белградскую больницу. Куда проведать раненого россиянина 31 мая приехали президент Сербии Александр Вучич и российский посол Александр Чепурин.

Палата Михаила Краснощекова оказалась в отделении челюстно-лицевой хирургии. У дипломата перелом скуловой кости и верхней челюсти, поэтому говорить ему не легко. Когда в палату зашел президент Сербии Александр Вучич в сопровождении российского посла – Краснощеков извинился, что он выглядел не лучшим образом – с синяками на лице.

«Для меня честь ваш визит, господин президент... Извините, что я не очень фотогеничен сегодня», - отметил Краснощеков.

Вучич, зная, что в палате съемочные группы из России то и дело переходил на русский язык.

«И для меня тоже. Вы говорите по-сербски без акцента... Для нас очень важно, что вы будете чувствовать себя как дома», - отметил Вучич.

Сербский лидер сказал, что был возмущен из-за случившегося. По его словам, он в курсе, что россиянина били об автомобиль и наносили удары прикладом. Вучич пообещал, что виновные в избиении российского сотрудника миссии ООН будут обязательно найдены и наказаны, этим уже занимаются следователи.

«Очень приятно чувствовать за своей спиной страну», - подчеркнул российский дипломат.

Провокация косовской полиции, в результате которой пострадал российский сотрудник миссии ООН, началась утром 28 мая. Тогда спецподразделения самопровозглашенного Косово вторглись на север края на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах и оказали сопротивление нападавшим, звучали выстрелы. Всего косовцы захватили около трех десятков человек. Отвечая на наш вопрос, Александр Вучич заявил, что шокирован отсутствием реакции Евросоюза на отказ президента самопровозглашенной республики Косово выполнять подписанные в Брюсселе соглашения.

«Меня особенно удивило, что ЕС не отреагировал на, по-моему, наиболее опасное заявление (главы Косово) Хашима Тачи, что он передумал, и не будет соблюдать то, что подписал в Брюсселе – создание Сообщества сербских общин. Мы ждали 24 часа, что Евросоюз отреагирует, и, говоря искренне, я абсолютно шокирован, что они молчат как немые», - подчеркнул сербский лидер.

Чепурин подчеркнул, что Россия решительно осуждает провокацию приштинских властей и будет добиваться расследования избиения Михаила Краснощекова. Самому дипломату предстоит еще долгий курс реабилитации.