Зеленский уволил главу госпогранслужбы Украины
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
© Фото: dpsu.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ об увольнении главы госпогранслужбы страны Петра Цигикала.
«Освободить генерала армии Украины Цигикала Петра Александровича с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды», - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Ранее, 21 мая, Зеленский также подписал указ об увольнении начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Теперь его место занимает Руслан Хомчак.