Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

Ситуацию в сирийском Идлибе, в связи с вылазками боевиков и обстрелами, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности.

«Участники совещания говорили о ситуации в Идлибе. В частности, была выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками и обстрелами со стороны боевиков-террористов», - рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, Владимир Путин проинформировал участников встречи о своих двусторонних контактах на полях Высшего Евразийского экономического совета, который состоялся в среду в Нур-Султане. После этого участники совещания продолжили обмен мнениями по теме искусственного интеллекта в развитии встречи, прошедшей с главой государства 30 мая.

В сегодняшнем заседании Совбеза приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и Сергей Иванов.