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Стекло разлетелось: девочка из России упала с балкона в Турции

Василиса Морозова
18:03 31.05.2019
Маленькая туристка из России упала с балкона турецкого отеля из-за лопнувшего стекла-ограждения.
Стекло разлетелось: девочка из России упала с балкона в Турции
© Фото: Владислав Копица, Facebook

Девочка из России, отдыхавшая с родителями в Турции, упала с балкона из-за лопнувшего стекла и разбила подбородок. Об этом написал ее отец Владислав Копица в Facebook.

По словам мужчины, его пятилетняя дочь Василиса села на корточки у стекла на балконе ресторана на втором этаже и смотрела, как на улице туристы фотографировались с пиратом, на плече которого сидел попугай. Когда она вставала, то облокотилась на ограждающее стекло, которое внезапно лопнуло. В результате девочка упала с балкона на землю.

© Владислав Копица, Facebook

«Хлопок, стекло разлетается на мелкие куски, основная часть осыпается вниз и через мгновение Василисы нет на втором этаже, она уже на земле», - описал происходящее ее отец.

Как пишет «360», ребенок приземлился между бордюром и металлической лестницей, стеклом ей разрезало нижнюю часть подбородка, также она получила ранения под левой рукой. Дежуривший на месте врач оказал девочке первую помощь, затем ее госпитализировали, за что заплатил отель, поскольку у семьи была страховка.

При этом руководство отеля заявило прилетевшему из Москвы после ЧП отцу девочки, что им могут предоставить ужин в ресторане и беседку на море в качестве компенсации, но если они решат подать в суд на отель, то получат ответный иск со стороны отеля за «несоблюдение мер безопасности».

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