Минобороны запустит два спутника «Меридиан-М» в 2019 году

Два спутника связи «Меридиан-М» в интересах Министерства обороны будут запущены в 2019 году, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии "Меридиан-М"», - сказал глава Минобороны.

Также, по словам министра, в этом году завершится формирование орбитальной группировки военной связи «Благовест», в состав которой войдут четыре космических аппарата. Шойгу подчеркнул, что «это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в Арктической зоне».

По прогнозам, пропускная способность военной спутниковой группировки России вырастет в 2,5 раза к 2025 году. Всего за последние шесть лет Вооруженные Силы РФ получили более 115 тысяч единиц техники связи, таким образом, доля современной техники возросла до 68 процентов.

«Начиная с 2013 года в Вооруженные Силы поставлено свыше ста пятнадцати тысяч единиц современной техники связи. В результате ее доля увеличилась почти в два раза, до 68%», - сказал Шойгу.

Министр подчеркнул, что современное цифровое телекоммуникационное оборудование установили уже более чем на 1400 объектах ведомства.