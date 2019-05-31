Шойгу вручил штандарт новому главкому ВМФ РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил удостоверения и личные штандарты новому главкому Военно-морского флота адмиралу Евменову, а также недавно назначенному командующим Северным флотом вице-адмиралу Моисееву и командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Осипову. Об этом Шойгу объявил на коллегии Минобороны РФ.

«Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность за руководство вверенными силами», - отметил министр обороны.

Адмирал Евменов заменил на своем посту бывшего главкома ВМФ Владимира Королева. Последний, как рассказал Шойгу, завершил военную службу и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Министр обороны отметил, что Королев немало сделал для развития ВМФ, и пожелал ему успехов на новом месте работы.

После представления нового члена коллегии состоялась церемония вручения личных штандартов, должностных знаков и удостоверений.