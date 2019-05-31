Шойгу: боевые возможности ЦВО усиливаются из-за террористической угрозы в Центральной Азии

Российские военные принимают меры для нейтрализации террористических угроз в Центральной Азии и наращивают боевые возможности Центрального военного округа. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр отметил, в настоящее время основную опасность для Российской Федерации на данном направлении представляют действия международных террористов и нарастание исламского экстремизма.

По его словам, в этой обстановке Минобороны принимает комплекс мер по нейтрализации возникающих вызовов и угроз. Так, в 2019 году предстоит довести оснащение частей ЦВО новой техникой до уровня 53 %, провести учение «Центр-2019» и ввести в строй 286 зданий.