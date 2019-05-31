Aurus Senat покажут в рамках ПМЭФ

Автомобиль Aurus Senat представят на объединенном стенде институтов развития в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на портале форума.

Премиальный автомобиль будет представлен на стенде «Russia Extends», организованного Российским экспортным центром, ВЭБ.РФ, Корпорацией МСП, ДОМ.РФ, Фондом «МОНОГОРОДА.РФ», «ВЭБ Инновации» и Фондом развития Дальнего Востока совместно с Росконгрессом.

«В зоне "Russia Extends" будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП "НАМИ"», - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой на форуме станет российский экспорт. По словам зампредседателя ВЭБ.РФ Натальи Тимаковой, Россия может представить не только сырье, но и товары и услуги высокого качества, которые уже конкурируют на международном рынке.

В числе экспонатов будут продукты питания, продукция машиностроения и легкой промышленности, бытовая техника. В прошлом году был достигнут рекорд по несырьевому экспорту, объем которого достиг 151 млрд долларов. Отмечается, что часть экспозиции посвятят малому и среднему бизнесу в сфере пищевой промышленности и модной индустрии.

«В рамках «Russia Extends» будут презентованы российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки», - сообщается на сайте ПМЭФ.

Кроме того, пройдет презентация отечественных фильмов, которые войдут в прокат за границей. На фудкорте участники форума будут дегустировать российские продукты.