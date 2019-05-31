Против Порошенко возбудили дело о захвате власти на Украине

Пятое уголовное дело возбудили на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко. На этот раз Госбюро расследований Украины подозревает экс-лидера страны в захвате власти. Об этом сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, пишет РИА Новости.

Портнов также подал заявления о незаконном завладении Порошенко телеканалом «Прямой», отмывании средств и неуплате налогов. Юрист будет добиваться ареста активов экс-президента.

Напомним, на прошлой неделе на Порошенко завели четвертое уголовное дело по статье «Попытка узурпации судебной власти».

Еще ранее ему предъявили обвинения по факту государственной измены в связи с инцидентом в Керченском проливе, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, а также легализации в офшорах преступных доходов.