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Безвозмездно: Волочкова не будет брать деньги за шоу в Анапе

Василиса Морозова
17:16 31.05.2019
В Анапе состоится выступление на открытии летнего сезона, а также несколько спектаклей Анастасии Волочковой, заявила балерина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: volochkova_art, instagram

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала «Звезде» информацию в СМИ о том, что в Анапе якобы отменили ее выступление по случаю открытия курортного сезона.

«Произошла какая-то путаница. Мои выступления случатся в Анапе. Это будет и выступление на открытии летнего сезона, и 9 числа, на следующий день, состоится премьера моего спектакля "Балерина и клоун", который мы сейчас создаем с режиссером цирка Николаем Челноковым. Возможно, будет второй спектакль 11 числа», - отметила балерина.

Ранее сообщалось, что мэр города Юрий Поляков отказался выделять на проведение выступления Волочковой бюджетные средства и запретил электронные торги на закупку услуги. Отмечалось, что шоу артистки обошлось бы Анапе в 639 тысяч рублей.

«Речь о деньгах с моей стороны вообще не шла, я никакие деньги не обсуждала ни с администрацией края, ни с министерством культуры, ни с администрацией Анапы. Я в Краснодарском крае пять лет на безвозмездной основе служила как прима-балерина театра балета Юрия Григоровича. С 2004 года состоялось множество моих благотворительных концертов для детей Кубани, на которые все зрители приглашались абсолютно бесплатно», - добавила балерина.

По словам артистки, она выступит в Краснодарском крае несмотря ни на что, покажет новые трюковые номера, выйдет на сцену с юными танцорами.

«Для меня Краснодарский край - край, дорогой моему сердцу. Я с радостью туда приезжаю всегда. Речь о деньгах вообще не поднималась. На открытии я выступаю абсолютно бесплатно. Готовлю номера с трюковыми элементами. Покажу номер "Мастер и Маргарита" на музыку Корнелюка, выступлю с детьми из хореографической школы, которые сейчас готовят номер на мою песню "Балерина"», - подчеркнула Волочкова.

Напомним, шпагат балерины Анастасии Волочковой был занесен в Книгу рекордов России.

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