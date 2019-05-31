Появилось видео с места ДТП с пострадавшими пешеходами в Одинцово

«Звезда» публикует кадры с места ДТП в Одинцово, в котором пострадали три пешехода. На кадрах видно, что один из автомобилей - кроссовер белого цвета - в результате удара вынесло за пределы трассы, он стоит в лесополосе. Другая разбитая машина, участница аварии, и еще один пострадавший по касательной автомобиль находятся на обочине.

Напомним, в результате столкновения двух автомобилей один из них отбросило на пешеходов. Три человека госпитализированы.

Как сообщили «Звезде» в ГУ МВД РФ по Московской области, авария произошла в 14.12 на 46-м километре автодороги М-1 Беларусь.