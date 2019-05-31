В Красноярске обнаружили неизвестный рисунок Сурикова

В краеведческом музее в Красноярске обнаружили ранее неизвестный рисунок художника Василия Сурикова.

Сотрудники музея определили по историческим снимкам, что рисунок, который не выставлялся почти 100 лет, принадлежит Сурикову. Ранее считалось, что это работа красноярского художника Каратанова.

По словам музейных специалистов, небольшой карандашный рисунок представляет большую ценность для истории искусства, так как «новый Суриков» встречается довольно редко.

© Тамара Шульцева, КККМ

На эскизе под названием «Одноконная линейка (бричка)» Суриков нарисовал мужчину и женщину, которые едут в экипаже. По словам экспертов, манера рисунка достаточно экспрессивная, поэтому, скорее всего, это поздний период творчества Василия Сурикова. По словам сотрудников музея, Суриков мог нарисовать повозку, которая реально проезжала мимо него, и он хотел быстро ее зарисовать.

Как пишет газета «Наш красноярский край», подтверждение подлинности рисунка было получено из Третьяковской галереи.