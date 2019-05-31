Назван опасный для жизни напиток

Энергетические напитки могут провоцировать повышение артериального давления и нарушения сердечного ритма, узнали ученые из Тихоокеанского университета в американском штате Калифорния. Об этом пишет портал MedicalXpress.

Исследователи провели эксперимент с участием 34 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. За час им было нужно выпить почти литр энергетика или его заменителя с эффектом плацебо. В напитках содержалось около 320 миллиграммов кофеина на литр. Употреблять напиток можно не быстрее, чем 500 миллилитров за 30 минут.

Перед опытом и каждые полчаса в течение четырех часов после эксперимента специалисты измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечный ритм.

Оказалось, что у всех добровольцев интервал QT (показатель деятельности сердца) был на 6-7,7 миллисекунд дольше в течение последующих четырех часов. Данный слишком длинный или слишком короткий интервал может привести к аритмии и к аномальному сердцебиению, что небезопасно для жизни. Также у добровольцев зафиксировали существенное повышение систолического и диастолического артериального давления.